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انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا الخميس

13 ثانية ago
انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا الخميس

وطنا اليوم:شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، انخفاضًا ملحوظًا، بواقع 1.60 دينار لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي انخفض بمقدار دينار واحد، وذلك وفقًا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا من المواطنين 65.80 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.80 دينارًا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة 75.90 و58.30 و44.50 دينارًا على التوالي.


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