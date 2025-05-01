المدن الصناعية الاردنية تهنئ بعيد العمال : أنتم السواعد التي تبني الوطن بكل حب وعزيمة

وطنا اليوم:هنأت المدن الصناعية الاردنية عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي القطاع الصناعي الاردني وكافة أبناء الوطن العاملين في اروقة المدن الصناعية الاردنية على اختلاف مهنهم وتخصصاتهم وعمال الوطن على اختلاف مواقعهم بمناسبة عيد العمال.

وقال مدير عام الشركة السيد عمر جويعد عبر منشور الشركه” أنتم السواعد التي تبني الوطن بكل حب وعزيمة” وتابع السيد جويعد” بجهودكم تواصل المدن الصناعية الاردنية مسيرتها نحو التقدم والازدهار ، نفخر بكم وبعطائكم الذي لا يعرف الحدود.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الاكبر للمدن الصناعية في الاردن واحد محركات الاقتصاد الوطني واحد المحاور الهامة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالقطاع الصناعي الاردني، حيث تمتلك 10 مدن صناعية موزعة على مختلف محافظات المملكة وفرت لغاية اليوم قرابة 63 الف فرصة عمل، تشكل نسبتها ما يقارب 26% من فرص العمل التي وفرها القطاع الصناعي في الاردن تشكل نسبة العمالة الاردنية منها 50% في مختلف المهن والتخصصات