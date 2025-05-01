رئاسة الوزراء تهنئ بمناسبة يوم العمال العالمي

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء، جعفر حسان، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

وقال حسان عبر حسابه على منصة “أكس”: للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع على امتداد أردننا الحبيب؛ التحية لكم كل صباح، وأنتم تواصلون جهودكم المعطاءة، في الحقول، والمصانع، والمؤسسات، وفي كل ميادين العمل والإنجاز في أردننا الأعز الأغلى.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم العمال العالمي”.

كما هنأت رئاسة الوزراء بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الخميس 1 ايار.

وكتبت رئاسة الوزراء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “في #يوم_العمال_العالمي، تحيّة اعتزاز وفخر لسواعد أبناء وبنات الوطن، عماد البناء والتقدم. كل عام وأنتم بخير وعطاء لا ينضب لخدمة الأردن ومستقبله”.