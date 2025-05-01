اتلاف ٣٠٠ كغم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في الكرك

وطنا اليوم:أتلفت الكوادر المختصه في بلدية الكرك الكبرى ما زنته (٣٠٠) كغم من اللحوم البقرية غير صالحه للاستهلاك البشري بهد الكشف عليها في المسلخ البلدي

وبحسب رئيس البلديه المهندس محمد المعايطة فان اللحوم المتلفه ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك بعد الكشف الحسي عليها من قبل الطبيب البيطري المناوب في المسلخ حيث تبين إصابتها بالتصاقات والتهابات تنفسيه أدت إلى تسمم دموي.

وبين انه تم على الفور التحفظ على كامل الكميه وإتلافها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية.

وحث المواطنين ضرورة عدم شراء اللحوم التي لا تحمل ختومات رسمية والابلاغ عنها فورا حفاظا على صحتهم