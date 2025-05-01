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ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

15 ثانية ago
ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

وطنا اليوم:وجه الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم اقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2024 الشكر للمكلفين الذين قاموا بتقديم اقرارات ضريبة الدخل خلال الفترة القانونية التي انتهت أمس الاربعاء وأثنى على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع الدائرة بالالتزام بتقديم ‏الاقرارات واداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم الكترونيا دون تأخير.
كما وجه أبو علي شكره الى جميع وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها على مساهمتها واسهامها وتعاونها المتواصل في ارشاد وتوعية المكلفين وحثهم على توفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب وتجنيبهم التعرض لأي مخالفات او غرامات قانونية
ومن ناحية اخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يقوموا بتقديم اقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2024 خلال الفترة القانونية التي انتهت أمس المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها تجنبا لتعرضهم لتزايد الغرامات والاضافات القانونية الناجمة عن التأخر في تقديم الاقرار وتسديد الضريبة.
الضريبة تدعو المتأخرين عن تقديم الاقرارات الضريبة تقديمها تجنبا لتزايد الغرامات


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