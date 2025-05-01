بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس وانحسار الغبار تدريجياً ليلًا

55 ثانية ago
انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس وانحسار الغبار تدريجياً ليلًا

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة، اليوم الخميس، بشكل ملموس لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، بينما تبقى الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مع فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
أما ليلًا، ينحسر الغبار تدريجياً عن المناطق الشرقية ويسود طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق ويميل للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
أما يومي السبت والأحد، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ويميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10, وفي مرتفعات الشراة 21 – 9, وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الأغوار الشمالية 32 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 21، وفي البحر الميت 33 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:54

الضمان : تأجيل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين عن شهر أيار

09:50

المصري يحث على بذل الجهود للحفاظ على جمالية المناطق ورفع مستوى الخدمات

09:34

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف

09:18

تل ابيب تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق جبال القدس

09:07

الهند تغلق أجواءها أمام الطائرات الباكستانية وتلوّح بالرد

04:30

عاجل – الارصاد : أجواء ربيعية معتدلة وفرص لهطول زخات مطرية الخميس

03:27

الحرائق تقترب من تل ابيب وإجلاء الآلاف من المستوطنات

02:19

جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة شمال الضفة

01:17

الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة

23:33

هذه عشائرنا : الحجايا يستقبلون البطاينة ويصفحون عن إبنهم

23:27

عيد العمال … بين التكريم والواقع المعيشي المرير

23:17

الاسواق الحرة الاردنية تهنئ موظفيها وعمال الأردن بمناسبة عيد العمال العالمي

وفيات
وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025