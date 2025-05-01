انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس وانحسار الغبار تدريجياً ليلًا

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة، اليوم الخميس، بشكل ملموس لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، بينما تبقى الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مع فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما ليلًا، ينحسر الغبار تدريجياً عن المناطق الشرقية ويسود طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق ويميل للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما يومي السبت والأحد، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ويميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10, وفي مرتفعات الشراة 21 – 9, وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الأغوار الشمالية 32 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 21، وفي البحر الميت 33 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.