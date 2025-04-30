بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

دقيقة واحدة ago
الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

وطنا اليوم:دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان.
وتجول جلالة الملك في مرافق الحديقة، المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 1782 دونما، وتضم أكثر من 600 نوع من النباتات، ومشتلا تصل قدرته الإنتاجية 100 ألف شتلة سنويا.
واستمع جلالته إلى شرح من سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة، حول دور الحديقة في صون النبات البري الوطني، وحفظ حقوق استخدامات النبات، وتعزيز البحث العلمي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وأشارت سموها إلى الدور التنموي للحديقة، التي تحظى باهتمام ملكي مستمر، في توفير فرص عمل للمجتمع المحلي، والتركيز على تمكين المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية.
وتعد الحديقة، التي تأسست عام 2005، مقرا للمركز العالمي لاستعادة الموائل الطبيعية في غرب آسيا وشمال إفريقيا.
كما تحتوي على مشاريع ريادية، كالمعشبة الوطنية الأردنية التي تحفظ أكثر من 7000 عينة عشبية لنباتات محلية، وبنك للبذور لحفظ النباتات لفترة تمتد إلى عشر سنوات.
وحضر حفل التدشين عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وعدد من المسؤولين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:57

وزير الاستثمار: الأردن وجهة جاذبة للشركات العالمية بمزايا تنافسية

14:29

تقرير جنائي يكشف معدلات الجريمة في الأردن

14:23

إدارة التأمين الصحي المدني تدعو فئة شبكة الأمان مراجعة مديريات التنمية قبل تجديد بطاقة التأمين الصحي

14:21

الولاء وحب الوطن عقد شرف.. لا وسيلة للإرتزاق

14:17

أبو السمن وأبو كركي يتفقدان العمل بتوسعة مستشفى الأميرة إيمان

14:13

الإحصاءات : ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين المؤمنين بالضمان

14:07

بنك الإسكان يفتتح فرع النافورة مول في العقبة

14:03

وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى السعودية

14:00

القبض على شخص من جنسية عربية قتل آخرا في الزرقاء

13:09

نتنياهو يعلن تنفيذ ضربة عسكرية في دمشق لدعم الدروز في صحنايا

12:50

ارتفاع إجمالي الدين العام لـ 44.804 مليار دينار حتى شباط

12:43

العموش تحت القبة: التعاونيات يجب أن تُشغّل الأردنيين وتُسهم في الاقتصاد الوطني

وفيات
وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025