هيئة تنشيط السياحة تستقبل وفد رابطة BUMITRA الماليزية لتعزيز سياحة الحلال والعمرة والحج Plus في الأردن

وطنا اليوم: في إطار جهودها المُتواصلة لتوسيع الأسواق السياحية واستقطاب السياحة الإسلامية، استقبلت هيئة تنشيط السياحة وفداً رسميّاً من مكاتب السياحة والسفر الماليزيّة، تحت مظلة رابطة BUMITRA Malaysia، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 نيسان/ أبريل 2025.

وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المواقع الإسلامية والتاريخية البارزة، منها المسجد الحسيني الكبير في عمّان، ومقام النبي شعيب، ومقامات الصحابة في المزار الجنوبي، وقلعة الكرك التاريخية، إلى جانب زيارة مدينة البتراء ووادي رم؛ مما أتاح للوفد فرصة التعرُّف عن قرب على غنى وتنوع المنتج السياحي الأردني.

ونظمت هيئة تنشيط السياحة فعالية لقاء أعمال (B2B)، جَمعت مكاتب السياحة والسفر الأردنية مع نظرائهم من الوفد الماليزي؛ بهدف تعزيز فرص التعاون السياحي وعرض البرامج المصممة خصّيصاً لتلبية متطلبات سياحة الحلال والعمرة والحج Plus.

وتُعنى سياحة الحلال بتوفير تجارب سفر متكاملة تراعي احتياجات السائح المسلم، من تقديم الطعام الحلال واعتماد أماكن للصلاة، إلى تنظيم برامج تحترم الخصوصية الدينية والثقافية، بالإضافة إلى برنامج العمرة والحج Plus الذي يركّز على تنظيم رحلات تجمع بين أداء المناسك الدينية وزيارة معالم سياحية وثقافية قريبة، بما يضيف بُعداً سياحياً مميزاً لتجربة العمرة أو الحج، مثل زيارة المقامات الإسلامية أو المواقع التاريخية والأثرية في الدول المجاورة.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن استضافة الوفد الماليزي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لفتح أسواق جديدة وتنويع مصادر السياحة الوافدة، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك مقوّمات دينيّة وتاريخيّة مُتميّزة تؤهّله لأن يكون وجهة مُفضّلة للسائح المسلم.

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الماليزي عن إعجابهم الكبير بجودة الخدمات السياحيّة في الأردن، وثراء الإرث الثقافي والديني الذي لمسوه خلال زيارتهم، مؤكدين تطلّعهم إلى تطوير برامج سفر مُتخصّصة لتعزيز تدفق السياح الماليزيين إلى المملكة.

يُذكر أن رابطة BUMITRA الماليزية من أبرز الهيئات الماليزية المُتخصصة في سياحة الحلال وسياحة العمرة والحج Plus، وتعمل بالتعاون مع العديد من العاملين في القطاع السياحي؛ لترويج السياحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتنظيم فعّاليات مثل كرنفال الحج والعمرة والسياحة، لعرض خدمات الحج والعمرة والترويج للبرامج السياحية ذات الصلة، وقد جاءت زيارة الوفد بهدف الاطلاع على أبرز المعالم السياحية والدينية التي يتميّز بها الأردن