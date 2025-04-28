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الملكية الأردنية تكرم الطيارين تقديراً لعطائهم بمناسبة يوم الطيار العالمي

33 دقيقة ago
الملكية الأردنية تكرم الطيارين تقديراً لعطائهم بمناسبة يوم الطيار العالمي

وطنا اليوم- عمان،28/4/2025، كرّمت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عددًا كبيرًا من الطيارين بمناسبة يوم الطيار العالمي، بالإضافة إلى الطيارين الذين استحقوا شهادات تقدير لسنوات خدمتهم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وعدد من المعنيين. وقدّم المهندس المجالي التهنئة للطيارين بهذه المناسبة، مشيداً بجهودهم الكبيرة ومساهماتهم الفاعلة في نجاح مسيرة الملكية الأردنية، مؤكدًا أن موظفي الشركة هم رأس مالها الحقيقي وأساس قوتها، مشيراً إلى أن طياري الملكية الأردنية يتمتعون بكفاءة ومهنية عالية تثير الفخر، وتُعزز قدرة الشركة على المحافظة على تميز عملياتها التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح المجالي أن هذا التكريم يعكس تقدير الشركة لجهود طياريها والتزامها بدعمهم وتأهيلهم، استمراراً لنهجها في بناء بيئة عمل محفزة تُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، مثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به الطيارون في دعم خطط التطوير والتحديث التي تنتهجها الملكية الأردنية، لافتًا الى الحفاظ على مستوى متميز في دقة مواعيد الرحلات ما يزيد ثقة المسافرين بالشركة. وأشار إلى أن الملكية الأردنية وفي إطار خطة التحديث الشاملة للأسطول أدخلت خمس طائرات حديثة من طراز “إمبراير” وطائرة مخصصة للشحن الجوي خلال العام الماضي، فيما ستتسلم الشركة 16 طائرة إضافية بين شهري حزيران ونهاية عام 2025، تشمل 14 طائرة من طراز “إيرباص” وطائرتين من طراز “E2″، وذلك ضمن مساعي الشركة المستمرة للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحديث أسطولها، مع التركيز على تعزيز تجربة السفر وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


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