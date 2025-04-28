الإفتاء تعلن غدا الثلاثاء غرة شهر ذي القعدة

وطنا اليوم:أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن غد الثلاثاء سيكون غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

ومع اقتراب شهر ذو الحجة، يترقب المسلمون حول العالم موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2025 1446 هـ، وهو أحد أهم المناسبات الدينية التي تجمع بين أداء فريضة الحج والاحتفال بعيد الاضحى.

ووفقًا للحسابات الفلكية يكون عيد الأضحى هذا العام في يونيو/ حزيران 2025، مع إمكانية تباين طفيف بناءً على رؤية الهلال.

وتشير الحسابات الفلكية السعودية، وفقًا لمركز الفلك الدولي وجمعية التقويم السعودية التابعة لجامعة الملك سعود، إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد يوم الثلاثاء 27 مايو/آيار 2025، في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو/آيار أول أيام ذو الحجة، وبالتالي سيكون يوم الخميس 5 يونيو /آيار 2025 هو يوم عرفة (9 ذو الحجة)،

ويبدأ عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2025 (10 ذو الحجة)، ويستمر حتى الإثنين 9 يونيو/حزيران 2025 (13 ذو الحجة).

هذه التواريخ تتفق مع تقديرات رئاسة الشؤون الدينية التركية ومركز الفلك الدولي.

ومع ذلك، قد تختلف بعض الدول في تحديد اليوم الأول للعيد بناءً على رؤية الهلال. فعلى سبيل المثال، أشارت تقديرات فلكية في سلطنة عمان إلى احتمالية أن يكون أول أيام العيد السبت 7 يونيو، مما يعكس اختلافات محتملة في التفسيرات الفلكية أو طرق الرؤية المحلية.

ويبقى التاريخ النهائي مرهونًا بإعلان الجهات الشرعية في السعودية، مثل المحكمة العليا، بعد استطلاع الهلال.

ويستمر عيد الأضحى 4 أيام، من 10 إلى 13 ذو الحجة.

ومع إضافة يوم عرفة (وقفة العيد)، تكون الإجازة الرسمية 5 أيام متتالية حيث من المتوقع أن تبدأ الإجازة من الخميس 5 يونيو /حزيران (يوم عرفة) وتنتهي الإثنين 9 يونيو / حزيران 2025.