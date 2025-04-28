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1.2 مليون طالب في فلسطين استفادوا من منصة التعليم الإلكتروني الأردنية المجانية

دقيقتان ago
1.2 مليون طالب في فلسطين استفادوا من منصة التعليم الإلكتروني الأردنية المجانية

وطنا اليوم:استفاد مليون و200 ألف طالب في غزة والضفة الغربية من خدمات منصة التعليم الإلكتروني الأردنية المجانية، التي تم تخصيصها للطلبة في فلسطين، منذ بداية العام الدراسي الحالي.
وأشار مدير عام الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني التفاعلي والمحتوى “جو أكاديمي”، المهندس علاء جرار، إلى أنه تم تطوير منصة وتطبيق “وايز سكول” بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وفقًا لتوجيهات ملكية في إطار جهود الأردن المستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم رغم التحديات والظروف الصعبة، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووفقًا لجرار، تمكن مستخدمو التطبيق من استكمال تعليمهم المدرسي عبر خاصية تحميل المواد والدراسة دون الاتصال بشبكة الإنترنت، مثمنًا دور جامعة العلوم الإسلامية العالمية في إنتاج المحتوى، وتصوير الدروس وتسجيلها في استوديوهاتها.
وبيّن جرار أن التطبيق يغطي المنهاج الفلسطيني من الصف الأول حتى الثاني عشر (التوجيهي)، ويمنح الطلبة شهادة مصدّقة من وزارة التعليم الفلسطينية ومعتمدة في الأردن، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 مدرس أردني شاركوا في إعداد وشرح المواد التعليمية.
وأضاف أن التطبيق يُعتبر من بين أكثر 5 تطبيقات تعليمية تصفحًا على مستوى العالم، ويشمل محتوى أكاديميًا تفاعليًا، وأوراق عمل، وأسئلة وتمارين، إلى جانب فيديوهات تعليمية متخصصة في مجالات الدعم النفسي، والتسويق الإلكتروني، والتصميم، والبرمجة، والإسعافات الأولية.
ولفت جرار إلى أن التطبيق يلبي احتياجات امتحانات الثانوية العامة للطلاب والمراقبين ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ويساعد في تطبيق المعايير والتعليمات لسير امتحانات الثانوية العامة


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