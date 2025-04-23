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الصفدي: لا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة الأردنية

22 ثانية ago
الصفدي: لا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة الأردنية

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال الصفدي، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعًا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأضاف إن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.


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