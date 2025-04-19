الطبيب الجلامدة يواصل مسيرته في نقابة الأطباء للدورة الثالثة على التوالي 

وطنا اليوم_واصل الدكتور مظفر سليم الجلامدة مسيرته النقابية بعد فوزه بعضوية مجلس نقابة الأطباء للدورة الثالثة على التوالي، محققاً 4834 صوتاً في انتخابات النقابة الأخيرة.

ويشغل الدكتور الجلامدة، أخصائي العظام في مستشفى حمزة، موقعاً بارزاً في المجلس منذ ثلاث دورات متتالية، ما يعكس الثقة والمحبة المتجددة التي يحظى بها من قبل زملائه الأطباء.

وكان الجلامدة مرشحاً ضمن قائمة “وطن”، التي خاضت الانتخابات النقابية وسط تنافس قوي بحصولها على مركز النقيب وغالبية اعضاء المجلس ، وحيث سجلت حضوراً مميزاً في المشهد النقابي