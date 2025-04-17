وفد اقتصادي سعودي يزور الأردن الشهر المقبل

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق بالعاصمة الرياض، مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، آليات تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والانتقال بها لمرحلة جديدة تلبي الطموحات.

واكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى السعودية الدكتور هيثم أبو الفول عمق العلاقات التي تربط الأردن بالشقيقة السعودية على مختلف المستويات، ما يتطلب تكثيف الجهود من القطاع الخاص لتعزيزها لزيادة مبادلاتهما التجارية وإقامة شراكات استراتيجية.

وبين خلال اللقاء الذي حضره كذلك عدد من رؤساء غرف التجارة السعودية، وأمين عام الاتحاد، أن غرف التجارة يقع عليها دور وواجب تجاه العمل للانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية لمراحل متقدمة من التعاون والتنسيق في ظل امتلاك الأردن والسعودية لرؤية اقتصادية خاصة بهما، علاوة على التطورات التي يشهدها العالم من تغيرات وتحديات وتكتلات جديدة .

وشدد الحاج توفيق الذي يرأس الجانب الأردني في مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك إلى ضرورة تفعيل دور المجلس والعمل على تنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها في الاجتماع الذي عقد أخيرا في عمان، موجه الدعوة لقطاع الأعمال السعودي لزيارة الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة.

من جانبه اشار الحويزي للعلاقة المتميزة التي تربط اتحاد الغرف السعودية بغرفة تجارة الأردن، مبينا ان قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى زيادة استثماراته في الأردن لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي ولوجستي مميز .

وأكد أنه سيرأس وفدا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين الشهر المقبل لزيارة الأردن، مبينا وجود رغبة في التعاقد على انشاء مساحات كبيرة كمستودعات داخل المناطق الحرة الأردنية لتكون نقطة انطلاق لتصدير المنتجات السعودية الى دول الجوار ما يعود بالنفع على قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بالأردن وغيرها من القطاعات الأخرى.

وشدد الحويزي على ضرورة الالتزام بعقد مجلس الأعمال المشترك مرتين كل عام كحد ادنى، الأمر الذي من شأنه ضمان التواصل واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات وبناء شركات في كافة القطاعات .

من جانبه اكد ابو الفول استعداد السفارة لتسخير كل امكاناتها امام الاشقاء في اتحاد الغرف السعودية لتسهيل مهمة المستثمر السعودي وقطاع الأعمال السعودي بشكل عام ، مشيدا بالعلاقة المتميزة التي تربط السفارة باتحاد الغرف السعودية .

وأشار ابو الفول إلى أن العلاقة التاريخية والمتميزة بين قيادتي البلدين الشقيقين تشكل دعما وحافزا للقطاع الخاص لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادي.

من جهة أخرى بحث الحاج توفيق خلال لقائه رئيس غرفة تجارة الرياض المهندس عبدالله العبيكان، مستقبل العلاقة بين الغرفتين وآليات تطويرها وبما ينعكس على علاقات البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية.

ولفت الحاج توفيق خلال اللقاء إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وصفها بانها خارطة طريق طموحه للاقتصاد الوطني ويحظى تنفيذها بضمانة ملكية سامية لذلك ستكون عابرة للحكومات لتنفيذ مستهدفاتها وتحقيق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

بدوره، أشار العبيكان للتطور الذي شهده قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، بفعل تطبيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ وما تحقق على أرض الواقع من انجازات كبيرة ونمو وازدهار ومشروعات كبيرة.

واتفق الحاج توفيق والعبيكان على توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة عمان وغرفة الرياض في الفترة القريبة المقبلة للارتقاء بالعلاقة بين الغرفتين وتبادل الخبرات خاصة التحول إلى غرف ذكية وتفعيل التعاون والتشبيك بين الهيئة العامة للغرفتين.

ووجه الحاج توفيق الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة الرياض لزيارة الأردن والاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمملكة