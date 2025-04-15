بسبب صور فاضحة.. الذكاء الاصطناعي يقود 4 إلى السجن

وطنا اليوم:ألقت الشرطة اليابانية القبض على أربعة أشخاص بتهمة بيع صور فاضحة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في واقعة هي الأولى من نوعها، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير، فإن المتهمين الأربعة، وتتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، قاموا بإنشاء ملصقات تحتوي على صور غير لائقة لنساء، ثم عرضوها للبيع على مواقع المزادات الإلكترونية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) ووسائل إعلام أخرى عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم استخدموا برامج ذكاء اصطناعي مجانية لإنشاء صور لنساء عاريات لا وجود لهن في الواقع.

وذكرت التقارير أن المتهمين كانوا يبيعون هذه الملصقات بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من الين (أي ما يعادل عدة مضاعفات من 7 دولارات أمريكية للواحدة).

وأشارت التقارير إلى أن هذه أول حالة اعتقال في اليابان تتعلق ببيع صور فاضحة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتتزايد المخاوف عالمياً بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، بما في ذلك “التزييف العميق” (Deepfakes)، وهي تقنية تتيح تحويل صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية حقيقية إلى نسخ مزيفة.

وتشير دراسة أُجريت عام 2019 من قبل شركة الذكاء الاصطناعي الهولندية “سينسيتي” (Sensity) إلى أن نحو 96% من مقاطع الفيديو المزيفة المنشورة على الإنترنت هي مواد إباحية غير توافقية، ومعظمها يصوّر نساء.