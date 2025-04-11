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منصة إكس تغلق حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين

منذ 3 دقائق
منصة إكس تغلق حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين

وطنا اليوم:أغلقت إدارة منصة “إكس”، اليوم الجمعة، حساب المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) يحيى سريع.
وعلى مدار عام ونصف العام، نشر سريع عبر حسابه غير الموثق والذي يضم مليون متابع، بيانات عسكرية حول الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل، دعما للمقاومة في قطاع غزة.
وأدرجت الولايات المتحدة مؤخرا جماعة “أنصار الله” في قوائم “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، وسبق وأن تعهدت واشنطن باستخدام “جميع الأدوات المتاحة” لتعطيل أنشطتهم وإضعاف قدرتهم.
ومنذ 15 مارس الماضي، تشن الولايات المتحدة غارات على مناطق متفرقة في اليمن، تقول إنها خاضعة لسيطرة “الحوثيين”.
وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.
غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.


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