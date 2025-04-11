المطار يشغل اللبنانيين.. إحراق لافتات استبدلت صور حزب الله

وطنا اليوم:بعدما أعرب العديد من اللبنانين خلال اليومين الماضيين فرحتهم برفع لافتات جديدة على طريق المطار في بيروت، بدل صور زعيم حزب الله حسن نصرالله وغير من قادة الحزب، فضلا عن صور لقادة إيرانيين، تصطر “طريق المطار” مجددا مواقع التواصل.

فقد أعرب العديد من اللبنانيين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل عن غضبهم من احراق “مجهولين” للافتات التي رفعت قبل يومين، حاملة شعار “عهد جديد للبنان”.

كما اعتبرت بعض التعليقات أن أنصار حزب الله يقفون وراء عمليات التخريب هذه.

“تسليم السلاح”

أتى ذلك بعدما ألمح حزب الله، أمس الخميس، إلى أنه مستعد لبحث قضية “الاستراتيجية الدفاعية” مع الحكومة.

بينما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عن أن الحزب أبدى مرونة في مناقشة مسألة سلاحه.

وتعتبر قضية حصر السلاح بيد الدول من النقاط التي شدد عليها عون خلال إلقاء خطابه بعيد انتخابه رئيسا للبلاد.

كما تشكل بندا من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي، والذي أشار أيضا إلى انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتفكيك مواقعه، مقابل انتشار الجيش في الجنوب.

يشار إلى أن حزب الله كان ضعيفا جدا من حرب العام الماضي بعد أن قتلت إسرائيل كبار قادته وآلافا من مقاتليه ودمرت أغلب ترسانته الصاروخية، وفق ما أفادت وكالة رويترز

كما فاقمت الإطاحة بحليفه بشار الأسد في سوريا من تأثير الضربات التي تلقها الحزب إذ قطعت خطوط إمداده القادمة من إيران.