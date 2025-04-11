نادٍ مصري يدرس الانسحاب من الدوري.. طفح الكيل

وطنا اليوم:أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري عقد اجتماع طارئ، مساء الخميس، لبحث ودراسة انسحاب فريق كرة القدم من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذكر مودرن سبورت عبر مركزه الإعلامي أن هذا الأمر يأتي بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية والتي أثرت على وضع الفريق في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024 / 2025.

وأبدى مودرن سبورت، حسب البيان، استياءه الشديد من طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد إنبي ببطولة الدوري ما أثر وساهم بشدة في تغيير نتيجة المباراة على حد وصفه.

وكشف مودرن: “على الرغم من اعتذارات لجنة الحكام أكثر من مرة عن الأخطاء التحكيمية، فإنها لا تزال مستمرة ودائمة بشكل واضح للجميع ولا تخطئه عين”.

وأضاف مودرن: “لقد طفح الكيل من الأخطاء التحكيمية المستمرة في حق فريق مودرن سبورت ولا يعلم أي شخص لمصلحة من ولماذا يتم محاربة الفريق بهذا الشكل الفج”.

وأوضح: “منح وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي أكثر من فرصة للتحكيم المصري لكي يعدل عن أخطائه أكثر من مرة ولكن في النهاية لا يحدث أي تغيير، ما دفع الإدارة لدراسة قرار الانسحاب من الدوري المصري”.

ورفع إنبي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن (قبل الأخير) بترتيب مجموعة الهبوط في المسابقة، متفوقا بفارق 3 نقاط على مودرن سبورت، الذي ظل قابعا في مؤخرة الترتيب.