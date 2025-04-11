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اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

منذ 3 ساعات
اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

وطنا اليوم_في حادث غريب من نوعه ، ألقت الشرطة في مدينة باليرمو جنوب إيطاليا القبض على رجل هرب من منزله عشية زفافه، وتخلى عن عروسته، وأخذ معه جميع الهدايا والهدايا المالية التي تلقاها من أحبائه، وأقاربه بمناسبة زفافه .

 

وألقت الشرطة الإيطالية على الرجل أثناء قيادته سيارته على شاطئ البحر في بلدة باليستراتي، بحسب صحيفة “الجورنالي دي سيسيليا” الإيطالية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية عثرت على الأظرف التي تحتوي على الإكراميات والهدايا الأخرى التي تلقاها الزوجان بمناسبة زفافهما.

 

وكان من المقرر أن يتزوج المعتقل، وهو صانع سيراميك يبلغ من العمر 54 عاما، من طبيبته النفسية السابقة، السبت الماضي، وهي المرأة التي عالجته لسنوات من الاكتئاب.

 

لكن في اليوم السابق للزفاف، اختفى الخطيب بكل الأموال، فأبلغت العروس عنه في مركز الشرطة في منطقة سان لورينزو في عاصمة صقلية.

 

وبرر الرجل المعتقل هروبه للشرطة بأنه تشاجر مع زوجته المستقبلية قبل أيام قليلة بسبب وجود بعض الضيوف في الحفل، بحسب وسائل الإعلام ذاتها.

 

 


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