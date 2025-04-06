تعيين بلال الصباح مديراً عاماً للشركة الأردنية المتحدة للصحافة ابتداءً من 27 آذار 2025

وطنا اليوم _قرر رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية المتحدة للصحافة، وناشر صحيفة “الغد” اليومية محمد خالد عليان، تعيين بلال الصباح مديرا عاما للشركة اعتبارا من 27 آذار (مارس) 2025، بالإضافة إلى مهامه.

ويأتي ذلك بعد أن تولى الزميل الصباح منصب المدير العام بالوكالة من تاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.

والزميل الصباح حائز على الدرجة الجامعية الأولى في العلوم الإدارية والمالية، ويعمل منذ العام 2019 في الشركة الأردنية المتحدة للصحافة مديرا ماليا وإداريا، حيث تدرج في عدة مناصب، وله العديد من النشاطات والبحوث التي أسهمت بتطوير وتجويد العملية الشمولية للإدارة.

كما شغل عدة مناصب في شركات قطاع خاص كبرى، وهو متخصص في الإدارة، وله خبرة واسعة في إدارة الموارد البشرية، والمحاسبية والمالية.

وللزميل الصباح العديد من المشاركات في إعداد الدراسات المختصة في العلوم الإدارية والمالية، وله مقالات تتناول المناهج الجديدة في علم الإدارة والحوكمة الرشيدة، كما له مشاركات مجتمعية تطوعية، حيث شارك في أكثر من جمعية اجتماعية تطوعية، وأخرى ذات صلة بالتنمية السياسية، وآخرها كان عضوا واستشاريا سياسيا للجمعية المدنية للأمن الوطني.