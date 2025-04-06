بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

تعيين بلال الصباح مديراً عاماً للشركة الأردنية المتحدة للصحافة ابتداءً من 27 آذار 2025

منذ ساعتين
تعيين بلال الصباح مديراً عاماً للشركة الأردنية المتحدة للصحافة ابتداءً من 27 آذار 2025

وطنا اليوم _قرر رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية المتحدة للصحافة، وناشر صحيفة “الغد” اليومية محمد خالد عليان، تعيين بلال الصباح مديرا عاما للشركة اعتبارا من 27 آذار (مارس) 2025، بالإضافة إلى مهامه.

 

ويأتي ذلك بعد أن تولى الزميل الصباح منصب المدير العام بالوكالة من تاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.

 

والزميل الصباح حائز على الدرجة الجامعية الأولى في العلوم الإدارية والمالية، ويعمل منذ العام 2019 في الشركة الأردنية المتحدة للصحافة مديرا ماليا وإداريا، حيث تدرج في عدة مناصب، وله العديد من النشاطات والبحوث التي أسهمت بتطوير وتجويد العملية الشمولية للإدارة.

 

كما شغل عدة مناصب في شركات قطاع خاص كبرى، وهو متخصص في الإدارة، وله خبرة واسعة في إدارة الموارد البشرية، والمحاسبية والمالية.

 

وللزميل الصباح العديد من المشاركات في إعداد الدراسات المختصة في العلوم الإدارية والمالية، وله مقالات تتناول المناهج الجديدة في علم الإدارة والحوكمة الرشيدة، كما له مشاركات مجتمعية تطوعية، حيث شارك في أكثر من جمعية اجتماعية تطوعية، وأخرى ذات صلة بالتنمية السياسية، وآخرها كان عضوا واستشاريا سياسيا للجمعية المدنية للأمن الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:06

الحوثيون: 4 قتلى بغارة أميركية على صنعاء

22:29

على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (2)

21:40

الملكاوي يكتب :”عصيان أم حصان طروادة؟”

20:58

سلامة: نقص المياه الحالي يبلغ 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي

20:51

وزير التربية يعلن عن استثمارات بـ 90 مليون دينار لتعزيز التعليم الشامل

20:18

زراعة المفرق تحذر المزارعين من خطر حشرة المن

20:10

أهم ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الأحد – تفاصيل

20:06

محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

19:57

محرر يوتيوب الجديد.. سهولة واحتراف في فيديوهاتك

19:51

وضع صحي وإنساني كارثي في غزة ورفح مُسحت من الخريطة

19:41

حسّان : الحكومة وفرت 40% من كلف خدمة الدين على قرض مستحق من سندات يوروبوند

19:37

المتحدة للاستثمارات الماليه تدعو لجلسه توعويه حول الأكتتاب في صندوق -UFICO -ASE20

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025