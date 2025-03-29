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شركة البوتاس العربية تهنىء بعيد الفطر السعيد

منذ 13 دقيقة
شركة البوتاس العربية تهنىء بعيد الفطر السعيد

وطنا اليوم_

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية

المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي، الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية

وكافة العاملين في الشركة

برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته وسمو ولي العهد والأسرة الهاشمية بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وكل عام وأنتم بخير.

 


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