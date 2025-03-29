مسؤول عراقي يوضح حقيقة احراق شاحنات نفط متجهة للأردن

وطنا اليوم _تداول ناشطون في الساعات الماضية ، فيديوهات قالوا انها لاعتداء عراقيين في محافظة أربيل العراقية المجاورة للأردن على شاحنات نفط اردنية.

وتعليقا على الامر ، نفى قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار عماد الدليمي، صحة الأنباء التي زعمت قيام بعض العراقيين بحرق شاحنات نفط متوجهة الى الأردن.

وقال عماد الدليمي لسوائل اعلام عراقية : إن “الحركة طبيعية في منفذ طريبيل الحدودي، ولا صحة لقيام مواطنين بحرق صهاريج نفط متوجهة الى الأردن”.

وأوضح قائممقام قضاء الرطبة، أن “القانون هو من يحاسب على هكذا أفعال، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول حرق الصهاريج لا صحة له أبداً”.

وبخصوص مقطع الفيديو الذي انتشر حول قيام شرطي بالتهديد، أكد عماد الدليمي أن “الفيديو قديم ويعود الى عام 2004”.