بنك القاهرة عمان يرعى حفل افطار مركز زها للأطفال الأيتام

وطنا اليوم:رعى بنك القاهرة عمان “إفطار رمضان” الذي نظمه مركز زها الثقافي لمجموعة من الأطفال من دور الرعاية والأيتام.

وتأتي رعاية البنك للإفطار انطلاقاً من دوره الريادي في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التمكين الاجتماعي عبر الاهتمام بمختلف الفئات، وبالتركيز على فئة الأطفال، ومساندة منظمات المجتمع المدني المعنية في تحقيق رسالتها.

وقد شهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة تمتع خلالها الأطفال بالفرح والأمل في أجواء تجمع بين المتعة والتعليم والإبداع.

مثل فقرة الساحر، والأشغال اليدوية، والألعاب الخارجية وسط جو تفاعلي ساهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال الحاضرين، مختتمة بتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.