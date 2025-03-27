أورنج الأردن تنظم هاكاثون رمضان: الشباب يبرمجون للخير في الشهر الفضيل

وطنا اليوم:نظّمت أورنج الأردن، من خلال أكاديمية البرمجة، التي تندرج تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، هاكاثون رمضان الذي جمع عدداً من متدربي الأكاديمية من مختلف مراكزها في كلّ من عمان، وإربد، والزرقاء، والعقبة، والبلقاء. وأقيمت المسابقة ليوم واحد، حيث أتيحت الفرصة لـ 170 متدرباً لاستعراض مهاراتهم في البرمجة وإبداعهم في تطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم المجتمع. وعملت لجنة تحكيم متخصصة على تقييم المشاريع واختيار الفائزين من بين أكثر من 29 فريقاً مشاركاً في الهاكاثون لهذا العام بناءً على معايير الإبداع والتأثير المجتمعي.

وعن هذه الفعالية أكدت أورنج الأردن: “يمثل الهاكاثون مساحة لتشجيع الشباب على استخدام مهاراتهم في البرمجة وتفكيرهم المنطقي والإبداعي للتعبير عن أنفسهم وخدمة مجتمعهم. إننا نسعى من خلال أكاديمية البرمجة إلى تعزيز مبادئ العمل الجماعي والتفكير الإبداعي لدى شبابنا، خاصة في مجال التعليم الرقمي، وتمكينهم من استغلال مواهبهم التقنية للمساهمة في رفعة وطنهم”.

تميز المشاركون في الهاكاثون بقدرة كبيرة على العمل تحت ضغط الوقت، مما أظهر المستوى المتقدم الذي وصلوا إليه بفضل تدريبهم في الأكاديمية. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود أورنج الأردن المستمرة لدعم التعليم الرقمي، حيث تجاوز معدل التوظيف بين خريجي أكاديمية البرمجة 85%، مما يعكس نجاح هذه البرامج في إعداد الشباب لسوق العمل وتعزيز مسيرتهم المهنية.

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