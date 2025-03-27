كافر و صليبي .. وشوم وزير الدفاع الأمريكي تثير ضجة

وطنا اليوم:أثار وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا صورا له وللوشم (التاتو) المرسوم على ذراعه اليمنى والتي كتب فيه باللغة العربية “كافر”.

الصور المتداولة نشرها الوزير الأمريكي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، الثلاثاء، قائلا بتعليق: “أنهيت يومي برفقة محاربي فرقة SDVT-1 في قاعدة PHH المشتركة.. هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك.. يخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا.. فخورون بقضاء وقت مع أفضل جنود أمريكا”.

ويذكر أن وشوم الوزير الأمريكي سبق وأثارت ضجة كان من بينها تاتو لصليب صليبي مشعلا تفاعلا بأنه رمز يستخدمه المتعصبون للقومية البيضاء، وهو ما رد عليه هيغسيث بتصريحات سابقة لشبكة فوكس نيوز خلال مقابلة للترويج لكتابه في يونيو/ حزيران: “في النهاية، اعتبرت أنني متطرف أو قومي أبيض بسبب الوشم الذي أحمله من قبل قياديين بوحدتي” لافتا إلى أن الوشم هو وشم ديني موضحا أنه عبارة عن “صليب القدس”، المعروف أيضًا باسم “الصليب الصليبي” أو “Crusader Cross”.

ويشار إلى أن هذا الرمز لا يزال يحمل أهمية دينية وتاريخية، فالصليب الصليبي موجود على علم دولة جورجيا، إلا أن الجماعات اليمينية المتطرفة استولت عليه، واستخدمته لتمثيل أيديولوجية مناهضة للمسلمين، وفقًا لرابطة مكافحة التشهير ومركز القانون الجنوبي، وهما منظمتان تدرسان مجموعات الكراهية.