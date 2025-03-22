بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

بالصور .. نادي الأرينا وعمان الأهلية ينظمان حفل إفطار لأطفال غزة وذويهم من القادمين للعلاج بالأردن 

منذ 7 ثواني
بالصور .. نادي الأرينا وعمان الأهلية ينظمان حفل إفطار لأطفال غزة وذويهم من القادمين للعلاج بالأردن 

وطنا اليوم_

أقام نادي الأرينا، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة، حفل إفطار وأمسية رمضانية على شرف 200 من أطفال غزة وعائلاتهم الذين يتلقون العلاج في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

ويأتي الحفل الذي أقيم على مسرح الأرينا يوم الأربعاء 19 آذارالجاري، كجانب من الدور الذي يقوم به النادي وجامعة عمان الأهلية في خدمة المجتمع بدعم من رئيس النادي ورئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني.

وتضمن الحفل إفطاراً رمضانياً، وفقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا وكسوة العيد، مما كان له أطيب الأثر في نفوس الأطفال وعائلاتهم.

وكان الشاعر رامي اليوسف قد ألقى قصيدة لغزة ، كما تم في نهاية الحفل تكريم عدد من الأطفال المميزين منهم الطفل محمد عاشور الذي ألقى قصيدة بأسلوب مميز نالت استحسان الحضور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:10

علّان: أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي

10:24

ويتكوف: الملك عبدالله حافظ على استقرار الأردن

10:09

الجراح يهنِّئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة عيد الأم

10:07

جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة

10:05

عروب العبادي تكتب : في ذكرى الكرامة ويوم الأم.. قوة الأوطان تُستمد من صمود الأبطال وعطاء الأمهات

09:58

الزرقاء : شخص يقتل زوجته .. التفاصيل

09:41

إسرائيل تعترض 3 صواريخ قادمة من لبنان

21:07

معركة الكرامة إرث عسكري أردني خالد ونضال هاشمي خلدة التاريخ 

21:05

في ذكرى معركة الكرامة.. ملحمة البطولة التي أعادت للأمة هيبتها وثقتها بنفسها

20:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرقاد والنعيمات والمشيني

19:31

تنويه حول موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر

18:31

إجمالي الدين العام للأردن يرتفع 0.8% في أول شهر من 2025

وفيات
الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025