بالصور .. نادي الأرينا وعمان الأهلية ينظمان حفل إفطار لأطفال غزة وذويهم من القادمين للعلاج بالأردن 

وطنا اليوم_

أقام نادي الأرينا، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة، حفل إفطار وأمسية رمضانية على شرف 200 من أطفال غزة وعائلاتهم الذين يتلقون العلاج في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

ويأتي الحفل الذي أقيم على مسرح الأرينا يوم الأربعاء 19 آذارالجاري، كجانب من الدور الذي يقوم به النادي وجامعة عمان الأهلية في خدمة المجتمع بدعم من رئيس النادي ورئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني.

وتضمن الحفل إفطاراً رمضانياً، وفقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا وكسوة العيد، مما كان له أطيب الأثر في نفوس الأطفال وعائلاتهم.

وكان الشاعر رامي اليوسف قد ألقى قصيدة لغزة ، كما تم في نهاية الحفل تكريم عدد من الأطفال المميزين منهم الطفل محمد عاشور الذي ألقى قصيدة بأسلوب مميز نالت استحسان الحضور.