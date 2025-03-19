بلدية اربد: رواتب مستخدمي المياومة قبل عطلة العيد 

وطنا اليوم _قرر رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، صرف رواتب مستخدمي المياومة قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك لتمكين العاملين على نظام المياومة من قضاء حاجياتهم وشراء مستلزمات العيد لهم ولعائلاتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البلدية على التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه هذه الفئة من العاملين، خاصة في ظل الالتزامات الإضافية التي تفرضها مناسبة العيد.

وأكد الكوفحي أن البلدية تعمل دائماً على مراعاة الظروف المعيشية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن لهم حياة كريمة.

وأشار إلى أن مديرية الشؤون المالية في البلدية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف الرواتب قبل العطلة الرسمية، مؤكداً أن هذا الإجراء يعكس التزام البلدية بمسؤولياتها تجاه كوادرها، وحرصها على دعمهم في مختلف المناسبات. علماً بأن رواتب مستخدمي المياومة تصرف في العادة في الخامس من كل شهر، وفق النظام المالي المعمول به في البلدية.