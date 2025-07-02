المرشح الأبرز لمنصب عمدة نيويورك : ترامب هددني بسحب الجنسية

وطنا اليوم:قال زهران ممداني المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله، مؤكدا رفضه الصمت والترهيب.

جاء ذلك في منشور على إكس، الثلاثاء، ردا على تصريحات ترامب التي اتهم فيها ممداني بعرقلة عمل دائرة الهجرة والجمارك بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح ممداني أن الرئيس ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله لأنه وعد بعدم التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك حال انتخابه عمدة لنيويورك.

وأضاف: “ترامب لم يقل هذه الكلمات لأنني خالفت القانون، بل لأنني لن أسمح لإدارة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا”.

وتابع: “تصريحات ترامب ليست هجوما على ديمقراطيتنا فحسب، بل هي رسالة أيضا إلى كل مقيم في نيويورك يرفض الصمت. لن نقبل الصمت وهذا التهديد”.

وخلال مؤتمر صحفي في مركز جديد لاحتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الثلاثاء، قال ترامب إنه إذا لم يتعاون ممداني مع إدارة الهجرة والجمارك فإنهم “سيضطرون إلى اعتقاله”.

وأمس الثلاثاء، فاز ممداني، عضو مجلس ولاية نيويورك، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة المدينة، بحسب النتائج الرسمية.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل ممداني على 56 بالمئة من أصوات الناخبين متفوقا على منافسه حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بفارق 12 نقطة.

ممداني البالغ من العمر 33 عاما سيصبح أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئيسية المقررة يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ممداني الذي يبرز باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.