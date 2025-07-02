الأمن: القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية، ثلاث منها تمكنوا خلالها من إحباط تهريب كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة فيما دوهم تجار ومروجون للمخدرات في باقي القضايا، وأُلقي القبض خلال تلك القضايا على 17 تاجراً ومروجاً أحدهم مصنف بالخطر .

وفي قضايا التهريب تم التعامل مع ثلاث قضايا تم في الأولى وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة في معبر جابر ضبط 100 ألف حبّة مخدرة حاول أحد الأشخاص إدخالها للمملكة عبر الحدود وأُلقي القبض عليه، فيما جرى في القضية الثانية ضبط 90 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مجموعة من عبوات التبغ، وأُلقي القبض على شخصين تورطوا بالقضية، وفي الثالثة عثر داخل حافلة قادمة عبر المعبر على 15 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل ملابس نسائية .

وفي أبرز القضايا الأخرى عمل فريق تحقيق على متابعة عدد من تجّار المخدرات بعد معلومات حول حيازتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تمكّن الفريق من تحديد شخصين منهم وموعد نقلهما لتلك المواد وجرى وضع الكمائن وإيقافهما وإلقاء القبض عليهما على الطريق الصحراوي وعثر داخل المركبة على 105 كفوف حشيش و 23 ألف حبة مخدرة.

وفي لواء عين الباشا تمت مداهمة تاجر للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 76 كف حشيش ، فيما وضُبط سبع كفوف حشيش بحوزة مروج للمخدرات في محافظة الزرقاء.

وفي العاصمة وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنفين بالخطرين تم تحديد مكان وجوده داخل إحدى المزارع جنوب العاصمة وجرت مداهمتها وإلقاء القبض عليه وبرفقته أربعة أشخاص وضبط بحوزتهم كمّيات من مادة الكوكايين والكريستال المخدرة .

وفي البادية الشمالية نفذت كوادر الإدارة ومديرية الشرطة حملة أمنيّة على الأشخاص المشبوهين والتجّار والمطلوبين بقضايا المخدرات وأُلقي القبض خلالها على أربعة منهم .