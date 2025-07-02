بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن: القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات

30 ثانية ago
الأمن: القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية، ثلاث منها تمكنوا خلالها من إحباط تهريب كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة فيما دوهم تجار ومروجون للمخدرات في باقي القضايا، وأُلقي القبض خلال تلك القضايا على 17 تاجراً ومروجاً أحدهم مصنف بالخطر .
وفي قضايا التهريب تم التعامل مع ثلاث قضايا تم في الأولى وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة في معبر جابر ضبط 100 ألف حبّة مخدرة حاول أحد الأشخاص إدخالها للمملكة عبر الحدود وأُلقي القبض عليه، فيما جرى في القضية الثانية ضبط 90 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مجموعة من عبوات التبغ، وأُلقي القبض على شخصين تورطوا بالقضية، وفي الثالثة عثر داخل حافلة قادمة عبر المعبر على 15 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل ملابس نسائية .
وفي أبرز القضايا الأخرى عمل فريق تحقيق على متابعة عدد من تجّار المخدرات بعد معلومات حول حيازتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تمكّن الفريق من تحديد شخصين منهم وموعد نقلهما لتلك المواد وجرى وضع الكمائن وإيقافهما وإلقاء القبض عليهما على الطريق الصحراوي وعثر داخل المركبة على 105 كفوف حشيش و 23 ألف حبة مخدرة.
وفي لواء عين الباشا تمت مداهمة تاجر للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 76 كف حشيش ، فيما وضُبط سبع كفوف حشيش بحوزة مروج للمخدرات في محافظة الزرقاء.
وفي العاصمة وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنفين بالخطرين تم تحديد مكان وجوده داخل إحدى المزارع جنوب العاصمة وجرت مداهمتها وإلقاء القبض عليه وبرفقته أربعة أشخاص وضبط بحوزتهم كمّيات من مادة الكوكايين والكريستال المخدرة .
وفي البادية الشمالية نفذت كوادر الإدارة ومديرية الشرطة حملة أمنيّة على الأشخاص المشبوهين والتجّار والمطلوبين بقضايا المخدرات وأُلقي القبض خلالها على أربعة منهم .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

المحكمة الثورية بغزة تمهل أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه

14:09

مقتل جنود إسرائيليين في حدثين أمنيين وعملية مركبة لسرايا القدس بغزة

14:03

أوامر عسكرية إسرائيلية بمصادرة 1200 دونم غرب الخليل

13:55

الضمان: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية على المنشآت المدينة

13:52

وزيرا المياه والطاقة يكشفان عن سلسلة تفاهمات ومباحثات مع سوريا

13:48

على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (5)

12:54

بعملية خاصة.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية إيرانية في جنوب سوريا

12:43

وفيات الأربعاء 2-7-2025

12:40

وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية إثر حادث سير في السعودية

12:30

حفل تكريم الطلبة الأوائل بكلية الأعمال في عمان الأهلية

12:25

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول نبات السمح

12:15

اخر قرارات رئاسة الوزراء

وفيات
وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025