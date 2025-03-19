وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

وطنا اليوم_شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الإفطار الرمضاني الذي تقيمه تكية أم علي للأسر الفقيرة والمحتاجة، في مقرها بمنطقة المحطة في عمان.

وقالت بني مصطفى، أن الإفطارات التي تقيمها تكية أم علي خلال شهر رمضان هذا العام، وعلى امتداد الأعوام السابقة، تجسد القيم الإجتماعية في التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل، بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.

وأثنت على الإفطارات الرمضانية التي تنظمها التكية، والتي تقيمها في أجواء عائلية، وتعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين.

وأشارت إلى أهمية الجهود الإغاثية التي قدمتها التكية للشعب الفلسطيني الشقيق، النابع من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية، التي تصب في جهود المملكة تجاه ما يتعرضون له في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن إستمرارية برامج التكية، وزيادة الاقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الاردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.

كما شاركت بني مصطفى بتقديم الوجبات وتوزيعها للمستفيدين والمنتفعين، إلى جانب متطوعي التكية إنطلاقاً من دور وزارة التنمية الاجتماعية في شراكتها مع الجمعيات التطوعية في جهودها لسد حاجات ومتطلبات الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

يُشار إلى أنّ تكية أم علي دأبت منذ سنوات على اقامة موائد الرحمن للأسر المحتاجة على مدار شهر رمضان المبارك، حيث تقدّم لهم وجبة افطار متكاملة، فضلاً عن توزيع الطرود الغذائية لمستحقيها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام في جميع أنحاء المملكة.