وفاتان و4 إصابات بحوادث تصادم وتدهور في المفرق وإربد

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية نتج عنها وفاتين و 4 اصابات.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية النقيب أنس الخالدي لاذاعة الأمن العام الاربعاء، انه تم التعامل مع حادثي تصادم بين مركبات نتج عنها وفاتان وأربع إصابات.

وأوضح أن الفرق الأمنية تعاملت مع حادث تدهور باتجاه المفرق بالقرب من “ثغرة الجب”، نتج عنه وفاة وثلاث إصابات تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري.

والحادث الثاني كان لتصادم أربع مركبات متتالية على طريق إربد – عمان، نتج عنه وفاة وإصابة تم إخلاؤهم إلى مستشفى جرش الحكومي.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة لضمان انسيابية حركة السير والحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما أكد على ضرورة عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة