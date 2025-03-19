أشعلت غضباً عارماً.. إيران تلغي شرطة الآداب بالكامل

وطنا اليوم:بعدما أشعلت تلك القضية احتجاجات عارمة في البلاد عام 2022، أعلنت إيران أخيراً إلغاء دوريات شرطة الآداب بالكامل.

فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحاً أن القانون الجديد ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد” أي شرطة الآداب.

كما أوضح في رسالة مساء أمس الثلاثاء أن هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويُعدّ قانون الحجاب في إيران من القضايا المثيرة للجدل، فيما طُرحت خلال السنوات الأخيرة عدة مقترحات لتعديل أسلوب تطبيقه.

لكن رغم ذلك، لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بالحجاب، مدرجة التعديلات الجديدة في هذا الإطار.

يذكر أن قضية الحجاب الإلزامي وأساليب فرضه كانت شكلت صلب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد بعد مقتل الشابة مهسا (جينا) أميني خلال احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران عام 2022.

إذ أدى مقتلها حينها بعد توقيفها خلال زيارة للعاصمة من قبل شرطة الآداب، إلى موجة من التظاهرات الواسعة التي استمرت أشهراً وأثارت ردود فعل داخلية ودولية واسعة.