اختناق 14 شخصا بحريق منزل بالشونة الشمالية

وطنا اليوم:أصيب 14 شخصا اختناقا الثلاثاء، جراء حريق منزل في منطقة الشونة الشمالية، جرى إخماده من قبل كوادر دفاع مدني غرب إربد.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي أسامة أبو سنينة، إن قسم الطوارئ تعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن استنشاق الغازات والأدخنة، مشيرا الى أن جميع المصابين تلقوا العناية اللازمة وجرى خروجهم من المستشفى باستثناء إصابتين بحالة متوسطة تم إدخالهما للمراقبة الطبية.