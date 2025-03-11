الشرع: يضيق صدري في قصر الشعب .. الشر في أركانه

وطنا اليوم:تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن ضيق صدره خلال وجوده في قصر الشعب في العاصمة دمشق، لافتا إلى عزمه على فتحه أمام الزيارة العامة وطلاب المدارس في المستقبل.

وقال الشرع في حديث مع وكالة رويترز، مساء الاثنين، ردا على سؤال بشأن شعوره أثناء وجوده داخل القصر الرئاسي: “يضيق صدري فيه لأني كلما أنظر إلى زاوية منه أستغرب كيف كان يخرج منه كل هذا الشر تجاه هذا المجتمع”.

وأضاف: “عندي شرفة تطل على دمشق، وعندما أنظر كل يوم إلى دمشق منها أقول: كيف هذا النظام السابق ينظر إلى دمشق ويهون عليه ما يجري فيها؟”.

وأشار الرئيس السوري إلى أنه “عازم على أن يصدر من القصر خير كبير لسوريا وأحببت أن يشاركني فيه أطفال المدارس للسياحة والتعرف عليه”.

واستدرك الشرع بالقول: “لكني أردت أن أبني منه كثيرا من القرارات التي تصل إلى كل بيت سوري، وبعد ذلك سنفتحه للزيارات العامة إن شاء الله”.

يشار إلى أن قصر الشعب هو الاسم الذي يطلق على القصر الرئاسي الذي يقيم فيه الرئيس السوري في العاصمة دمشق، ويعد المقر الرئيسي لمنصب رئيس الجمهورية.

ويقع قصر الشعب الذي تحول إلى مقصد للوفود القادمة إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي للقاء مع قائد الإدارة الجديدة، بجانب جبل قاسيون الذي يطل على العاصمة بأكملها.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.