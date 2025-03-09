حزب عزم يرفض التعديلات على المادة ٣١ من قانون العمل في المرحلة الحالية.

وطنا اليوم_عقد حزب عزم برئاسة الامين العام للحزب المهندس زيد نفاع وبحضور اعضاء المكتب السياسي وكتلة حزب عزم النيابية ( ١٩ نائبا ) لقاءة الدوري والتشاوري وذلك مساء اليوم الأحد بتواجد رئيس اتحاد النقابات العمالية ورؤساء النقابات العمالية حيث يحظى أعضاء الحزب برئاسة ٧ نقابات عمالية

وتناول اللقاء العديد من القضايا على الساحة المحلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وايضا القانون المعدل لقانون العمل المادة ٣١ ومدى تأثيرها سياسيا اقتصاديا واجتماعيا على القطاعات ذات الشأن ضمن رؤية وفكر حزب عزم حيث قرر الحزب رفض التعديلات على المادة ٣١ من قانون العمل في المرحلة الحالية

وناقش الاجتماع مستجدات الأمور وعدد من القضايا الراهنة على الساحة الأردنية والاقليمية وايضا تم الوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل المستمر بين أعضائه ضمن توجهات وافكار ورؤية واستراتيجيات الحزب خاصة السياسات الاقتصادية والخصوصية الأردنية التي بنيت عليها الأهداف العامة للحزب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وأكد نفاع أن هذا الاجتماع التشاوري يعتبر مراجعة شاملة ومتكاملة لبرامج وخطط واولويات عمل الحزب وتقييم الأنشطة والفعاليات التي قام بها الحزب مؤخرا على المستوى الحزبي والنيابي وتغذية راجعة لأهم منجزات الحزب وآليات العمل المقبلة لمختلف المجالات والأهداف التي وضعها الحزب كخارطة عمل استراتيجية إلى جانب أنه يعكس التزام الحزب بمواصلة العمل الجاد والمثمر لخدمة الوطن والمواطنين ضمن مسيرة التنمية الشاملة والتحديث الوطني بمختلف مساراته بما يتوافق مع الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاة والتي وردت في خطاب العرش السامي.