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الاتحاد الأردني للمبارزة يقيم إفطاراً رمضانياً

منذ 35 ثانية
الاتحاد الأردني للمبارزة يقيم إفطاراً رمضانياً

وطنا اليوم:في إطار تعزيز الروابط الاجتماعية وتفعيل أواصر التعاون بين أعضاء الاتحاد، أقام الاتحاد الأردني للمبارزة يوم أمس إفطاراً رمضانياً جماعياً شارك فيه أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد واللاعبين وأسرهم.

وكانت الفعالية فرصة للالتقاء في جو من الألفة والتعاون، حيث دعا كل مشارك إلى إحضار طبق رئيسي من اختياره، مما أضفى على اللقاء طابعاً مميزاً من التعددية والتنوع.

وفي كلمته الافتتاحية، تحدث رئيس الاتحاد عن أهمية مثل هذه الفعاليات في تقوية العلاقات بين أعضاء الاتحاد وتوطيد التواصل بين اللاعبين وأسرهم. كما أكد على أهمية الحفاظ على روح الفريق والتعاون خلال شهر رمضان المبارك.

وقد لاقت الفعالية استحسان الجميع، حيث أضافت لمسة إنسانية دافئة بين المشاركين، مما يعكس روح الأسرة الواحدة التي يتسم بها الاتحاد الأردني للمبارزة


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