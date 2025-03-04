بنك الإسكان يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن افتتاح فرع جديد للبنك في السوق التجاري لمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمّان، وذلك ضمن حفل افتتاح أقيم مؤخراً تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وبحضور ممثلين عن الإدارة العليا وعدد من الموظفين.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية البنك لتعزيز شبكة فروعه الموزعة في أنحاء المملكة، وتجسيداً لحرص البنك على توسيع حضوره وانتشاره للاستجابة لنمو حجم قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق.

ويتميز الفرع بتصميمه بأحدث التصاميم العصرية، والتي تجمع بين التجهيزات الداخلية العصرية والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمة الشاملة المميزة، لتعكس الالتزام بخدمة العملاء أينما كانوا على أفضل وجه وأعلى مستوى من الراحة والكفاءة، ومنحهم تجربة مصرفية متكاملة ومتطورة لا تضاهى تُلبي احتياجاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.

ويذكر أن بنك الإسكان يمتلك مجموعة متنوعة من القنوات لخدمة عملائه، وتشمل كل من الفروع التي باتت تضم مع الفرع الجديد 104 فرعاً ومكتباً، وأجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما فيها إسكان أونلاين وتطبيق إسكان موبايل، والمعززة جميعها بخدمات مركز الخدمة الهاتفية.