للمرة الثالثة على التوالي ..أورنج الأردن تتوج بلقب “الفايبر الأسرع في المملكة” لعام 2024

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن مسيرتها الحافلة على مدار الأعوام، مضيفة إنجازاً جديداً لسجلها، بنيلها لقب وجائزة أسرع شبكة إنترنت ثابت – فايبر في المملكة لعام 2024، وفقاً لنتائج اختبارات السرعة على مؤشر شركة SpeedChecker العالمي، الذي يعد أداة مرجعية لتقييم أداء الشبكات وكفاءة خدمات الإنترنت.

ومع هذا اللقب الذي استحقته الشركة بجدارة للمرة الثالثة على التوالي بعد أن كانت قد نالته في عامي 2022 و2023، بالاستناد إلى بيانات عشرات الآلاف من اختبارات تجارب المشتركين لدى جميع مزودي الخدمة، ونظراً لتفوقها التقني وتميز بنيتها التحتية المتطورة التي تمكنها من تقديم أفضل السرعات باستمرار مع زمن استجابة قياسي منخفض عبر شبكتها وخدماتها، تواصل أورنج الاحتفاظ بمكانتها الريادية في سوق خدمات الفايبر في الأردن.

ويحمل هذا الإنجاز أهمية كبيرة كونه يؤكد مجدداً الجهود الاستثمارية والابتكارية والتشغيلية التي تبذلها الشركة في مجال شبكات وتقنيات وخدمات الفايبر الحديثة بالتماشي مع الاتجاهات العالمية، بهدف دعم الاحتياجات الرقمية المتزايدة للزبائن من قطاعي الأفراد والأعمال. ومع هذا الإنجاز النوعي الذي يشكل علامة فارقة في استراتيجية مجموعة أورنج “قيادة المستقبل”، وترجمة لشعار الشركة “دايماً معاك”، تواصل أورنج تجسيد مساهماتها الفعالة في دفع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المملكة قدماً، وتعزيز مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول.

وكانت الشركة قد استثمرت ملايين الدنانير في شبكة الألياف الضوئية على العديد من المحاور، متمكنة من تصدر مجال جودة وكفاءة الفايبر، الأمر الذي كانت إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات شاهدة عليه، مظهرة أن الحصة الأكبر في سوق الفايبر المنزلي من نصيب أورنج. وخلال العامين الماضيين، ركزت الشركة على إطلاق أحدث التقنيات التي عكست التزامها بالابتكار وتقديم كل ما هو جديد من حلول وخدمات ومنتجات متطورة، مثل تقنية Wi-Fi 6، وخدمة “فايبر لكل غرفة” (FTTR)، وخدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي eKYC لأول مرة في المملكة، ما أعاد تعريف تجربة الزبائن، وكان سبباً في نيل أورنج لقائمة من الجوائز والتكريمات.

ويشار إلى أن شركةSpeedChecker تعمل منذ عام 2008 في منطقة الشرق الأوسط، إذ ساعدت على توفير مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية تمكّن المستخدمين من التحقق من جودة الاتصال بشبكة الإنترنت، مما ساهم في تحسين البنية التحتية للعديد من مزودي خدمات الإنترنت والخلوي.

ولمعرفة المزيد، يمكن زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.orange.jo.