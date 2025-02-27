السفير الفرنسي يزور البوتاس العربية ويطلع على خططها التطويرية ومشاريعها التوسعية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، خلال استقبالهما للسفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لوكور غرانميزون في مقر الشركة في عمَان أمس، سبل التعاون المشترك واطلع على خطط الشركة الاستراتيجية ودورها المحوري في سوق الأسمدة العالمي.

وأكد المهندس أبو هديب، على عمق العلاقات التي تربط بين الأردن وفرنسا، وحرص “البوتاس العربية” على تطويرها واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الشركات الفرنسية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال صناعة الأسمدة والبوتاس.

وأوضح المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تتميز بكونها المنتج الوحيد لمادة البوتاس ومشتقاتها في الوطن العربي، كما أنها تحتل المرتبة السادسة بين أكبر منتجي هذه المادة على مستوى العالم. وتصدر الشركة أكثر من 90% من إنتاجها إلى ما يزيد عن ثلاثين دولة موزعة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية، مع تركيز خاص على تقديم منتجات فائقة الجودة.

من جانبه، أشار الدكتور النسور إلى أهمية السوق الفرنسي لشركة البوتاس العربية، موضحاً أن صادرات الشركة ارتفعت بنسبة 40% خلال عامي 2023 و2024، معرباً عن أمله في زيادة هذه النسبة لمستويات أعلى مستقبلاً.

وقدّم الدكتور النسور عرضاً مفصلاً حول مسيرة “البوتاس العربية”، وإنجازاتها على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير عمليات الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمادة البوتاس، والتوسع في إنتاج الأسمدة المتخصصة، التي تلبي الاحتياجات المتنامية للأسواق الدولية، وذلك من خلال مشاريع استثمارية متعددة تركز على الابتكار والبحث والتطوير.

وأشار الدكتور النسور، إلى جهود الشركة في البحث والتطوير وتبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأسمدة، لافتاً إلى التزام “البوتاس العربية” بتحقيق التميز في عملياتها الإنتاجية، وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية، بما يضمن استمرار دورها الفاعل في دعم الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، أشاد السفير لوكور غرانميزون بالتطور الذي تشهده شركة البوتاس العربية، والدور الذي تلعبه في تلبية الطلب العالمي على الأسمدة، مؤكدًا أن فرنسا تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية، ، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية وشركة البوتاس العربية خاصة وأن فرنسا تعتبر من الأسواق الأوروبية الواعدة بالنسبة للشركة، كما أكد الجانبان علي أهمية دعم الحلول المستدامة لدعم المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق إنتاجية أعلى للقطاع الزراعي.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الأردن وفرنسا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على استكشاف فرص جديدة لتطوير الشراكات التجارية والاستفادة من الخبرات المتبادلة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام المتزايد من قبل المجتمع الدولي بقطاع الأسمدة، وأهمية دوره في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية.

وحضر اللقاء المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية هوغو برويل