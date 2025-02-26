سؤال نيابي عن مطبات الشوارع على طاولة رئيس الوزراء

وطنا اليوم:تم توجيه سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان حول مطبات الشوارع وأين يتم تصنيعها وهل هي مستوردة.

وتالياً نص السؤال

سعادة رئيس مجلس النواب

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه الأسئلة التالية إلى دولة رئيس الوزراء.

نص الأسئلة:

1. ما هي الآلية التي تم من خلالها اتخاذ قرار إنشاء المطبات والطبب الحديدية في شوارع المملكة؟

2. هل يتم تصنيع هذه الطبب في الأردن أم انها مستوردة؟

واقبلوا فائق الاحترام ،،

النائب المهندس عدنان مشوقه