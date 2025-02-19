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وضع النائب الجراح يثير نقاشا تحت القبة .. والصفدي : سنتخذ الإجراءات القانونية

منذ 57 ثانية
وضع النائب الجراح يثير نقاشا تحت القبة .. والصفدي : سنتخذ الإجراءات القانونية

وطنا اليوم:شهدت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، جدلًا بين النائبين صالح العرموطي ومحمد الجراح، حيث طعن العرموطي في دستورية عضوية الجراح تحت القبة، مستندًا إلى فصله من حزبه.
وخلال الجلسة، قال الجراح إنه تفاجأ بحديث بعض الزملاء مثل العرموطي، مؤكدًا أن الملك لا يتحدث إلا في أمور واضحة وثابتة، وأضاف: “نحن لا نضع أنفسنا في موقف الدفاع عنهم، بل نقف ضد أي شخص يتآمر ضد الأردن ويخالف القانون.”
ورد العرموطي بالقول إن المراقب العام لجبهة العمل الإسلامي أكد أن “من يمد يده بالسوء إلى الأردن سيتم قطعها.” كما أشار إلى أن النظام الداخلي لا يجيز للجراح التعليق، معتبرًا أن عضويته غير دستورية بعد فصله من حزبه، ومضيفًا أن من حقه الطعن أمام المحكمة.
وكشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن حزب العمال خاطب المجلس لفصل النائب محمد الجراح، عضو الحزب.
وقال الصفدي اليوم الاربعاء، إن المجلس سيتخذ الاجراء المناسب بما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس.


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