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النائب العموش يطالب بالتحري عمن يتلقون أوامر من الخارج

منذ 29 ثانية
النائب العموش يطالب بالتحري عمن يتلقون أوامر من الخارج

وطنا اليوم:أكد النائب الدكتور حسين العموش، أن جميع الأردنيين يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ونؤيد ما جاء في حديث جلالته خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بالديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
وطالب العموش خلال جلسة النواب الأربعاء، الجهات المعنية والمختصة بالتحري والبحث عن الذين وجه الملك كلامه عنهم مستنكرا: بعض الأشخاص بالداخل يتلقون أوامر من خارج الأردن ..” مش عيب عليهم؟”..، ومن المقصودين بذلك؟! .


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