25 نائبا غياب بعذر عن مجلس النواب الاربعاء (اسماء)

وطنا اليوم:غاب 25 نائبا عن جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء، بعد تقديمهم طلبات اعتذار عن عدم الحضور لدى الأمانة العامة للمجلس.

وتلا أمين عام مجلس النواب عواد الغويري في بداية الجلسة اسماء النواب المتقدمين بطلبات معذرة، ليلاحظ ارتفاع عددهم في الجلسة عن المعتاد.

والنواب الغائبون هم:

– مالك ظهراوي

– أحمد هميسات

– محمد البستنجي

– أروى الزبون

– حمزة الحوامدة

– حكم المعادات

– طارق بني هاني

– عبدالرؤوف الربيحات

– صالح ابو تايه

-معتز الهروط

– محمد هديب

– محمد الظهراوي

– محمد المحارمة

– حسين الطراونة

– محمد المحاميد

– عارف السعايدة

– سليمان الزبن

– تيسير ابوعرابي

– سالم ابودولة

– محمد بني ملحم

– هدى العتوم

– أحمد عشا

– راكين ابوهنية

– نمر السليحات

– آمال الشقران