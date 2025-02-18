الحسين إربد يخسر أمام الشارقة الإماراتي ويودع دوري أبطال آسيا 2

وطنا اليوم:ودع فريق الحسين اربد بطولة دوري أبطال آسيا 2 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته اليوم الثلاثاء أمام فريق الشارقة الإماراتي لكرة القدم، بفارق الركلات الترجيحية في المباراة التي أقيمت في الشارقة.

و تعادل الفريقان بنتيجة 1-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز الشارقة على الحسين في عمان بنتيجة1-0، فيما فاز الحسين اربد في الإياب بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت اليوم في الشارقة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لتستمر نتيجة التعادل قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز فيها الشارقة بعد أن سجل 4 ركلات فيما أهدر لاعبو الحسين 3 ركلات متتالية عن طريق يوسف أبو جلبوش ومحمد أبو زريق والمحترف سيلفا.