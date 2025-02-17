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السعايدة: بذور البندورة في الأردن أغلى من الذهب

17 فبراير 2025
السعايدة: بذور البندورة في الأردن أغلى من الذهب

وطنا اليوم:انتقد النائب عارف السعايدة خلال جلسة مجلس النواب ارتفاع أسعار بذور البندورة، مشيرًا إلى أنها أغلى من الذهب، ومؤكدًا أن هناك خللًا في استيرادها مقارنة بأسعارها في مصر وسوريا، ما يستدعي الرقابة ووضع تسعيرة مناسبة.
وردًا على ذلك، أوضح وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الوزارة بصدد الانتهاء من نظام تسويق المحاصيل الزراعية، والذي سيكون قريبًا لدى ديوان التشريع، كما سيتم اعتماد منصات إلكترونية لتنظيم السوق.
وأكد الحنيفات أن هناك خللًا في التسويق المحلي، مشيرًا إلى أن كافة مستلزمات الإنتاج تم تحريرها، ما يسمح لأي تاجر باستيرادها وبيعها وفق الأسعار العالمية دون احتكار.
وأضاف الحنيفات أن الأردن يعد الدولة العربية الأولى في تصدير البذور، حيث يتم تصدير 80% من الإنتاج المحلي إلى 50 دولة، مما يعكس قدرة القطاع الزراعي الأردني على المنافسة عالميًا


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