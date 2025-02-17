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الرقب: الحريات في الأردن تتراجع .. والسعايدة يرد: أكثر من أميركا

17 فبراير 2025
الرقب: الحريات في الأردن تتراجع .. والسعايدة يرد: أكثر من أميركا

وطنا اليوم:أكد النائب أحمد الرقب، أن واقع الحريات في الأردن يتراجع.
وقال الرقب في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، إن له ملاحظة وسط ما تمر به المملكة من ظروف، وهي أن واقع الحريات في البلاد يتراجع.
من جهته رد النائب عارف السعايدة في مداخلته على النائب الرقب، مؤكدا أن ما يتمتع به الأردن من حريات يفوق العالم كله وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال السعايدة، “يقول المثل العربي، ما بتعرف خيري إلا عندما تجرب غيري”.
وحمد الله السعايدة على نعمة الأمن والآمان في الأردن.


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