“فرسان التغيير” و”شباب قادرون” يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجلس النواب الأردني

وطنا اليوم:في خطوة تعكس عمق العلاقات الشبابية العربية بين الأردن ومصر، وقّعت مؤسسة “فرسان التغيير” الأردنية ومؤسسة “شباب قادرون” المصرية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات ريادة الأعمال، الابتكار، الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية قدرات الشباب.

وجاء توقيع الاتفاقية في مجلس النواب الأردني، على هامش لقاء رسمي مع لجنة الشباب والثقافة والرياضة النيابية، بحضور نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالحليم عنانبة، والنائب مؤيد العلاونة. وقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس مؤسسة فرسان التغيير، الأستاذ عصام إبراهيم المساعيد، وعن الجانب المصري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب قادرون، الدكتور وائل الشريف، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في ريادة الأعمال والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وتنمية قدرات الشباب.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار “عمان عاصمة الشباب العربي 2025″، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تبادل الخبرات، الأفكار، والثقافات بين الشباب الأردني والمصري، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، ورش عمل، وفعاليات ريادية لدعم المشاريع الناشئة واستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة.

كما تضمنت الاتفاقية تنظيم النسخة الثانية من “مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي”، والذي ستستضيفه العاصمة الأردنية عمان بالتعاون بين “فرسان التغيير” و”شباب قادرون”، حيث يسعى الحدث إلى تشبيك الشباب العربي مع المستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، ودعم طموحات الشباب والمشاريع الريادية، وتوفير فرص العمل.

جاء توقيع الاتفاقية عقب زيارة رسمية لوفد “شباب قادرون” إلى الأردن، حيث شارك الوفد في احتفالات عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بعد إعلان “عمان عاصمة الشباب العربي 2025” من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واعتماد الأردن لإطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028.

وخلال الاحتفال، أعرب الدكتور وائل الشريف عن تهانيه لجلالة الملك والشعب الأردني بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بالدور الريادي الذي يقدمه الأردن على الساحة العربية في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكداً على أهمية نقل التجارب والخبرات بين مصر والأردن لتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء توقيع الاتفاقية بعد مشاركة رئيس فرسان التغيير، الأستاذ عصام المساعيد، في فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي الذي رعاه الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ووزير الشباب والرياضة المصري، في أكتوبر 2024. وعلى أثر ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين “فرسان التغيير” و”شباب قادرون” وذلك بعد تكريم رئيس “فرسان التغيير” من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية لكونه أحد أبرز المشاركين في الحدث.

تخللت زيارة الوفد المصري سلسلة من اللقاءات الرسمية مع الجهات الحكومية والبرلمانية، بهدف التنسيق وحشد الدعم الحكومي والبرلماني لإنجاح المؤتمر، شملت:

اللقاءات الوزارية

وزارة الشباب الأردنية: التقى الوفد الأمين العام الدكتور ياسين الهليل، وناقشوا أهمية تحويل مراكز الشباب إلى مراكز ريادية واستثمارية، وتحدثوا عن تفاصيل الشراكة بين المؤسستين لإقامة الحدث العربي المشترك باشراف الوزارة.

وزارة الاتصال الحكومي: التقى الوفد الأمين العام الدكتور زيد النوايسة، حيث تم بحث تعزيز التنسيق الإعلامي بين البلدين والترويج للبرامج الشبابية المشتركة، كما قدموا التهاني لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده وللأردن بمناسبة اختيار عمان عاصمة الشباب العربي.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: تم بحث سبل دعم مشاريع ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، حيث تم التأكيد على إمكانية رعاية الوزارة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بما يسهم في تحقيق رؤية الإصلاح الشامل والتحديث الاقتصادي للأردن.

وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة مراقب الشركات: تم بحث الإجراءات التنظيمية والقانونية لدعم المؤتمر، واستقطاب المستثمرين للمشاريع الريادية العربية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، ويُسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع حقيقية.

اللقاءات البرلمانية

مجلس النواب الأردني: تم عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، ومنهم: النائب هيثم الزيادين رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والنائب خالد أبو حسان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والنائب زهير الخشمان رئيس كتلة الأحزاب الوسطية بالإضافة إلى النائب هايل عياش والنائب عبدالرؤوف ربيحات وأعضاء لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية النائب عبدالحليم عنابه والنائب مريد العلاونة.

حيث استعرض ممثلو “فرسان التغيير” و”شباب قادرون” رؤيتهم لتنظيم الحدث العربي المشترك، وأهداف الاتفاقية في دعم الشباب الريادي العربي، وأبدى النواب دعمهم الكامل للمؤتمر وأهميته في استقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية إقليمية.

مجلس الأعيان الأردني: التقى الوفد العين علي العايد، وزير الثقافة والإعلام الأردني الأسبق وسفير الأردن السابق في مصر، والعين الباشا توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء الأسبق، والعين محمد الأزايدة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي.

إضافةً إلى اللقاءات الرسمية، قام الوفد بجولة شملت أبرز المواقع السياحية والثقافية في الأردن، مثل: البتراء، البحر الميت شط الملح، حمامات ماعين، المغطس، جبل نيبو، متحف الحكاية، بوليفارد عمان وغيرها من المواقع السياحية والثقافية.

زيارة مكاتب “فرسان التغيير” في مختلف المحافظات الأردنية، والاطلاع على الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة في مختلف المجالات والقطاعات، كما شارك الوفد بحضور مناسبة خطوبة أمين سر فرسان التغيير الاعلامي محمد المصري، مقدمين له اسمى ايات التهاني والتبريكات وذلك ما يؤكد عمق العلاقات بين الطرفين.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الشبابي العربي في مجالات ريادة الأعمال، الابتكار، والاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم النسخة الثانية من “مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي” في عمان، كمنصة لدعم المشاريع الريادية، مع تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة بين المؤسستين، وتوفير بيئة استثمارية داعمة للمشاريع الشبابية، من أجل توحيد الجهود الشبابية العربية لدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي.

اختتم الوفد المصري زيارته بلقاءات مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وزارة الشباب، ووزارة الاستثمار، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود لإنجاح المؤتمر، ومن المتوقع انعقاده في شهر يوليو 2025 في عمان، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب