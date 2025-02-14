تشييع جثمان الملازم معتصم أبو غنيم

وطنا اليوم:مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد بتشييع جثمان الملازم ثاني معتصم محمد عبد الحميد أبو غنيم.

ونقل العميد الرشيد، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وشارك في تقديم واجب العزاء، مدير شرطة محافظة إربد العميد الدكتور محمد الزوايدة، وعددٍ من مرتبات مديرية الأمن العام من كافة التشكيلات.