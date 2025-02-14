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مقتل 11 شخصا بانفجار منجم للفحم في باكستان

منذ 35 ثانية
مقتل 11 شخصا بانفجار منجم للفحم في باكستان

وطنا اليوم:قتل 11 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بانفجار في منجم للفحم جنوب غربي باكستان.
وقالت قناة “جيو نيوز” التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين محليين، إن الانفجار تسبب أيضا بإصابة 6 أشخاص على الأقل، ونتج عن تراكم الغازات السامة أو بسبب انهيار جزئي داخل المنجم، وأن فرق الإنقاذ تعمل بشكل عاجل لتقديم المساعدة للضحايا وإخلاء المصابين.
وتبقى عمليات البحث مستمرة لمعرفة إذا كان هناك المزيد من العالقين داخل المنجم.


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