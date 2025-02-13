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رئيس واعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي الملك وولي العهد

منذ 54 ثانية
رئيس واعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي الملك وولي العهد

وطنا اليوم:توجه رئيس واعضاء مجلس النواب الى مطار ماركا ليكونوا في طليعة المستقبلين لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين ، وذلك بعد الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في جلسة المجلس لكافة ابناء الشعب الأردني في محافظاته وأريافه ومخيماته وبواديه بما يليق بمواقف جلالته المشرفة الرافضة لمخططات التهجير والدفاع عن مصالح الوطن
وانطلق موظفو الأمانة العامة في مجلس النواب منذ ساعات الصباح الباكر لينضموا الى الأسرة الأردنية الواحدة اللذين هبو لإستقبال جلالة الملك ولي العهد حيث تزينت الحافلات بالأعلام الأردن وصور جلالة الملك وسمو ولي العهد تاكيدا على دعمهم لمواقف جلالته المشرفة والتي تعبر عن مواقف الشعب الأردني بأكمله وتعبر عن ضمير الأمة


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